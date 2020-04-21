高市綠營疑明天臨時會開不成 議會藍黨團堅持防疫為重

高雄市議會明（22）日將開第3次臨時會，民進黨團幹事長陳致中今天在臉書表示，國民黨團似朝向不開臨時會。民進黨團書記長林智鴻受訪時說，如果不開第3次臨時會，民進黨團會持續連署開第4次臨時會，也會促速開定期大會。國民黨團方面力主防疫最重要。

高市議會4月7日程序委員會決議將本來定在4月17日開幕的定期大會延開，並且未言明在地制法規定每半年開一次定期大會的情況下，何時開議，民進黨和時代力量議員即連署促開第3次臨時會，共有28位議員連署，達到促開臨時會的逾3分之1規定，程序委員會即定明天起3天開第3次臨時會，議會也做了許多防疫措施。

臨時會開議前，陳致中在臉書貼文「明議會臨時會可能開不成。為什麼議員們想要為防疫、紓困、產業振興等議題與韓市長討論會這麼困難?」

林智鴻表示，他也得到消息，國民黨團明天可能在臨時大會中提臨時動議，促議會以防疫為重，臨時會不要開下去。

林智鴻說，韓國瑜在防疫工作上的角色是跨局處協調，至於第一線的防疫，以衛生局、環保局、消防局、民政局、警察局的為主，韓國瑜即使去了防疫第一線，也不會背消毒水去消毒；所以，韓國瑜應到會報告防疫、紓困和振興產措施，讓市民了解市府在防疫工作上做了那些事。