磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，由於官兵下船趴趴走引發多個縣市社區感染的風險，台南市陸續公布5名官兵在台南的足跡，防疫專線昨天接獲400多通相關的詢問電話，民眾相當恐慌。

市長黃偉哲表示，目前初步過濾起來只是假警報，真正的感染應該沒有這麼快發現，但是他確實擔憂後續可能會有相關的個案發生。

媒體今天詢問他萬一爆發大規模的社區感染是否已經做好了封城的準備，需不需要進行相關的演練，黃偉哲表示，如果有大規模的社區感染，當然要採取硬封城措施，因為軟封城的效果不大，但是不會進行實際上的封城演練，引發民眾的恐慌，會根據中央的指示，做好相關S O P的準備。

今天傳出有官兵的女友，因為有親密的接觸，可能已經有確診，衛生局提醒民眾如果有接到相關的簡訊通知，一定要做好自主健康管理，未來兩周一定要戴口罩、勤洗手，絕對不能放鬆。

據了解，戶籍在高雄的一名確診官兵，17號曾經帶女友到台南住宿，當天16:00-18:30到奇美博物館外圍拍照，20:30-22:00至民族路三段的鬍鬚忠牛肉湯用餐，當晚入住創意設計民宿。

衛生局表示，女友並非台南人，是否確診要看下午中央疫情指揮中心的公布。