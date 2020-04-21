高雄推公車防疫安心搭四招 明起至30日送免費乘車券

4月22日世界地球日，卻適逢新冠肺炎疫情延燒，高市公車業者除加強公車內消毒頻率，交通局更推出「公車防疫安心搭四招」，22日起至30日，搭高雄市7條全電動公車路線，可向駕駛長索取免費乘車券，請民眾一起安心防疫搭公車。

防疫期間，依規定搭乘高雄市公共運具如捷運、公車、輕軌、渡輪、計程車等，全程得戴口罩。交通局宣導強調，只要遵守「搭公車要戴口罩」、「上下車排隊要保持安全距離」、「乘車時減少交談」、「坐位盡量空格保持距離、站位盡量只握同一把手」等防疫四招，就能安心搭乘。

為了宣導防疫，交通局還將公車防疫文宣製作成免費乘車券，與客運業者合作推出「搭電動公車送免費乘車券」活動，自4月22日起至30日，搭乘高雄市7條全電動公車路線，可向駕駛長索取有防疫訊息的免費乘車券，乘車券限量6000張，使用效期至今年5月底，請市民多搭電動公車，一起降低空汙。

高雄市7條全電動公車路線包括50五福幹線、52、81、73、黃1、黃2、綠1，免費乘車券每張限下次搭乘7條全電動公車路線時使用，數量有限，送完為止。

此外，高雄一家明天開幕的大新重機駕訓班，也因應新冠肺炎疫情，推出即日起至4月底報名前200名省2000元，前100名還送防疫護目鏡，希望招生能不受疫情影響。