敦睦艦隊染疫 鄭照新：讓市民面臨前所未有新威脅

高雄市新聞局長鄭照新上午在臉書發文表示，高市府最早防疫一級開設、最早倡議大型防治中心、最早堅持全市戴口罩及建議避免百人群聚，「民調沒感覺，因維持市民日常生活無特別變動所致」。市府締造3個月本土零感染成績，磐石艦卻讓市民面臨前所未有新威脅，很擔心紀錄就此打住，盼高雄團結抗疫。

鄭照新以「市府團隊，沉默的力量」為題發文說，防疫，善戰者無赫赫之功，要的不是作秀，而是維持控制的成果，「民調沒感覺，正是因為維持了市民的日常生活，沒有特別變動所致」。

他說，市府是最早一級開設、最早倡議大型防治中心、最早堅持全市戴口罩而不是誰ok誰先領，也早在2月21日建議避免百人群聚，比中央3月25日建議早。

鄭照新說，市府締造了3個月本土零感染的成績，磐石艦讓高雄市民面臨前所未有的新威脅，很擔心3個月的紀錄就此打住，感謝全體市民一起努力忍耐，場館封閉清消，卻又擔憂影響經濟，「高雄鄉親辛苦了，我們一起加油」。

鄭照新文末更標註寫下：「3個月零本土感染是六都唯一」、「但軍艦可能打破這個紀錄」、「覺得可惜」、「市政優先防疫第一」、「高雄大團結一起來抗疫」。