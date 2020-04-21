高雄確診者足跡點有疑似感染者 業者：繼續配合閉館

高雄市衛生局分4波公布確診者足跡，衛生局要求這9位出現呼吸道症狀的疑似感染者工作場域暫停開放，包含瑞豐夜市有2人、義大商城有4人、好市多大順店1人、高雄市中正路一處教室有1人、新光三越高雄左營店有1人。新光三越高雄左營店昨天、今天都閉館，業者表示，雖然不營業會有營運損失，仍會全力配合疫調，防疫優先。

義大世界購物廣場表示，今天早上接到市府通知，義大依高雄市政府防疫要求，今天休館。今天也是義大購物世界休館的第二天。

衛生局提醒，近日是疫情發展的關鍵期，市民務必提高警覺，要求上述5處有疑似感染者工作場所仍暫不能對外營業，今天上午公布的第4波、6處足跡據點，今天下午2點之後閉館清消，並配合衛生局疫調。