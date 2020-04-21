有機會住合法石板屋民宿賞螢 高市鬆綁原鄉民宿限制

高雄市觀光局為了幫助原鄉部落經營民宿，訂定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，鬆綁原鄉設民宿的部分限制，未來原鄉部落石板屋、高腳屋等，可以用結構安全鑑定證明等文件替代建照以申設民宿，有機會提供遊客在地特色的住宿體驗。

高雄市議員陳幸富說，原鄉部落傳統的石板屋、高腳屋等特色建物無法取得合法建照，因此無法申設民宿，他開了多次公聽會，希望政府能放寬原鄉部落設民宿的限制。

高雄市觀光局長邱俊龍表示，為兼顧遊客安全與原鄉觀光產業品質，觀光局依據民宿管理辦法第13條規定，擬定「高雄市原住民族地區部落民宿結構安全鑑定項目作業要點」，昨天公告實施；此要點規定由專業技師針對建築物進行結構安全評估，並依評估結果提供專業改善建議，未來原鄉居民出具結構安全鑑定證明文件及經查驗合格之簡易消防安全設備配置平面圖，即可替代建築物使用執照，向市府觀光局申設民宿。