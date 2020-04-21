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海豚遭宰殺？恆春漁民：螺旋槳誤打

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣滿州鄉海岸19日發現1隻瓶鼻海豚屍體，因身上有切割傷痕、死狀淒慘，外界認為被宰殺可能性高；當地資深漁民說，從傷口的痕跡觀察，應該是被船艇的螺旋槳誤打，記者潘欣中／翻攝
屏東縣滿州鄉海岸19日發現1隻瓶鼻海豚屍體，因身上有切割傷痕、死狀淒慘，外界認為被宰殺可能性高；當地資深漁民說，從傷口的痕跡觀察，應該是被船艇的螺旋槳誤打，記者潘欣中／翻攝

屏東縣滿州鄉海岸19日發現1隻瓶鼻海豚屍體，由專家帶回研究死因，因身上有切割傷痕、死狀淒慘，外界認為被宰殺可能性高；當地資深漁民吳清國說，從傷口的痕跡觀察，應該是被船艇的螺旋槳誤打，就算早期漁民誤捕要賣，也是取中間部位，去掉頭尾，但這隻頭有連身，怎麼看都是螺旋槳誤擊後死亡，不要汙衊漁民。

該隻雄性瓶鼻海豚全長約292公分，經國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心檢查，兩側皮膚與肌肉明顯被人工切下，身體餘留部分沒有明顯的刺傷痕跡，內臟嚴重外露且兩側嘴巴基部有明顯切裂痕跡；因死亡海豚體型龐大不易搬運，經研究團隊評估帶回部分檢體做進一步研究，其餘部位由海巡隊員就地掩埋。

自幼隨父親出海捕魚的60歲漁民吳清國說，早年保育意識尚未抬頭時，漁民誤捕海豚，多會切割保留中間的肉體，丟掉頭尾，但都是很早以前的事了，這隻海豚頭部有連身，從切割的平整傷口來看，應該是被船艇的螺旋槳誤打，傷重死亡；再者，海豚成為保育類野生動物後，漁民都知道刑責和罰金很重，不會也沒有必要殺海豚。

海巡署南部分署表示，瓶鼻海豚屬第2級保育類野生動物，民眾切勿獵捕及宰殺，違法者將依法裁處，民眾切勿以身試法，如在海邊有發現鯨豚或海龜等保育動物擱淺，可透過「118」專線通報海巡署協助處理。

海豚 漁民 海巡署

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