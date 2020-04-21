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高雄市民族路公車站改善工程 6月完工

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

因應高齡化社會來臨，為避免年長乘客上下車不便，高雄市交通局展開舊有快慢分隔島上公車站候車環境改善工程，針對民族一路上的灣仔內、隆峰寺及民族大順路口等共3站6處公車站台進行改善，預計今年6月完工。

高雄市民族路段部分舊有公車站設因受限於分隔島上的植栽及設施物，缺乏無障礙及完整的通行動線，同時候車平台高度較高，乘客在上下公車時較不便，也有乘客自人行道穿越慢車道至公車站候車等動線不佳情形，交通局將對民族路3站6處公車站候車環境進行汰舊換新。

交通局表示，民族路為南北向主要道路，沿線各站周邊均為舊聚落，人口數密集且乘車需求大，交通量大施工不易，為兼顧施工期間候車需求，已於各站周邊設置臨時站台，並設置交通錐、連桿與告示牌等相關交通維持設施。

交通局表示，該項改善工程4月將進行導溝、路緣石放置及移設號誌、路燈桿等作業，之後再鋪設地坪並增設候車亭、斜坡道、欄杆、警示設施及照明，預計6月底前完工啟用。

公車 高雄市 人行道

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