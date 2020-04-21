海生館遊客數因疫情狂跌 開線上直播陪伴粉絲

新冠肺炎疫情肆虐全球，為避免感染盡量少外出，隨著疫情不斷升溫，開館20年、每年平均逾百萬遊客造訪的屏東海生館，1至3月的遊客人次逐月狂跌，3月2.1萬人次較2月直接腰斬，本月直逼2013年5月SARS襲台風暴時的1.5萬人次最低紀錄；館方除加強防疫措施，也順勢在館方粉絲專頁推出「海洋小學堂」線上直播節目，由小編帶領直擊後場生物復育基地，紓解煩燥緊繃的不安情緒。

海生館經營團隊海景公司表示，雖然疫情期間減損民眾的出遊興致，但推廣海洋生態知識的熱情不減，除持續配合中央流行疫情指揮中心防疫重要措施外，為增加粉絲的互動，上月底起每周三中午12時半推出「海洋小學堂」線上直播節目，讓粉絲透過手機或電腦隨時潛入海洋，身歷其境般與直播小編同遊海生館，在寓教於樂中了解各式各樣的海洋生物，彌補無法粉絲無法親訪的遺憾。

海景公司企劃部主任毛智瑋說，小學堂每周推出不同主題，透過小編生動有趣的解說並搭配每周的神秘嘉賓「生物飼育員」，認識更多海洋明星，包括高人氣的電影主角「NEMO」 小丑魚等，並到後場復育基地直擊飼育員與魚兒間的小秘密，包括不同大小種類魚兒準備的各項餌料，也會到網美打卡熱點「海藻森林-巨藻缸」，教導如何拍出打卡美照最佳視角，另有分享禮及有獎徵答活動，讓防疫期間不苦悶。