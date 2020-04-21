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疫情緊張 高雄市議會明開臨時會取消旁聽
高雄市議會明天將召開第3屆第3次臨時會。這新冠肺炎疫情爆發以來，高雄市議會第一次開議，議會全面防疫，取消民眾旁聽，邀請列席市府首長包括市長韓國瑜在內17位，未全部邀請，但議員席受限桌子和線路舖設，無法拉開1.5公尺的社交距離，議員得自行與其他人保持適當距離。
高雄市議會為了防疫，程序委員會決議將本來要在4月17日開幕的大會往後延，民進黨團極力主張韓國瑜應到會報告防疫、紓困、振興產業措施，連署提案促開臨時會，程序委員會決議明天起連開3天臨時會。這兩天磐石艦部分官兵確診案例以高雄最多，高雄許多景點、百貨、餐廳等更有確診官兵造訪的足跡，疫情緊張，市議會今天也不斷檢視防疫面對臨時會的防疫措施。
議會已在大門外裝設自動酒精消毒機，門口並有紅外線體溫量測儀，也力行實名制，進入議會的人都要登記，大門口則貼上「防疫期間暫停旁聽開放」的告示。
議事廳的官員列席座位、議員席排列方式和以往相同，所不同的是受邀列席明天臨時會的官員，並不是所有局處首長，議會相關人員說，明天以韓國瑜為主，邀請了與防疫、紓困、振興產業有關的17位官員，備詢的官員在議場，座位可以拉開相當距離。
高雄市議會議員的座位，每一大桌分全成兩個位子，桌子不能分開，議會祕書長黃錦平說，議事廳管線，都配合座位舖設在地毯下，所以桌子也不能拉開。
對於開會期間的防疫，民進黨議員認為未輪到發言的議員，不一定要在議事廳，所以議員間拉開距離不成問題。
議會這次同時考量到記者採訪區的防疫，限定記者採訪區只能坐32位記者，其他的媒體記者只能在其他會議室、記者撰稿室看直播。
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