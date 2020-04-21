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獲原民會允諾協助 達仁鄉可望分配阿朗壹古道80名額
連結台東與屏東的「阿朗壹古道」，台東縣達仁鄉欲爭取登山名額配置，帶動部落發展。好消息是屏東縣政府願提供80位名額，原民會也允諾協助經費提供。
達仁鄉長陳新輝表示，屏東縣已答應提供名額，但條件是需分擔台東端保全管理經費123萬元，但公所財源有限，只能尋求中央協助，盼能盡快作業。
原民會主委夷將‧拔路兒，在達仁鄉公所人員陪同下，前往南田部落阿朗壹古道台東端入口視察、聽取簡報；夷將‧拔路兒允諾費用協助，並協助整體性觀光產業輔導。
「阿朗壹古道」因位於屏東縣「旭海觀音鼻自然保留區」內，入山登古道需總量管制，但名額配置台東端達仁鄉分配不到，因而欲爭取權益，希望能分配到名額。
台東縣政府與屏東縣政府幾經協調溝通後，初步達成共識，屏縣府願意提供台東端申請進入古道的配額80名，前提必須分攤古道台東端保全管理經費1年123萬元。
「能分配到名額，對部落是好消息。」南田村長高富源表示，能分配到名額，當然對部落或對達仁鄉而言，都是好的，未來，要討論規畫如何發展其他周邊觀光。
部落陳姓村民說，看到遊覽車進出部落，卻受益不到觀光資源，公所和部落還要負責沿線環境整理及維護，自然不公平，古道可以共管共享資源，雙方都受益。
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