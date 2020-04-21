防登革熱 高市：阻絕境外是第一道防線

氣溫升高，新冠肺炎疫情尚未緩解，卻也是登革熱防疫作戰的開始。高雄市今年累計已有5例境外移入個案，患者都已康復，高雄市衛生局嚴陣以待，將阻絕境外視為防治登革熱第一道防線。

高雄市長韓國瑜最近也在臉書加強登革熱宣導，韓說，市府團隊會用最謹慎態度面對登革熱疫情，希望每一位市民協助社區防疫，抓出每一個死角，徹底落實巡倒清刷，消除孳生源。

韓國瑜今年2月即先向登革熱宣戰，防疫超前部署，訂每周三為登革熱日，選定往年登革熱疫情嚴峻的三民區當示範區，前鎮、鳳山、鼓山、苓雅、左營等也是熱區，串聯里鄰志工等力量，鎖定空地、空屋、菜園、陽性水溝、地下室、公園綠地等列管髒亂點，加強環境清潔及滅蚊作業。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，到目前為止，今年新加坡登革熱案例數幾乎是去年同期2倍，隨著東南亞疫情日趨嚴重，登革病毒侵入台灣風險也隨之提高，對登革熱本土流行帶來威脅，阻絕境外成為登革熱防疫最前線要務。

衛生局在防治新冠肺炎時期，也加強登革熱邊境防治，從3月20日起至4月15日，對208名東南亞返台民眾及外籍移工、漁工採血檢驗登革熱病毒，逾四分之一呈陽性反應，1人更出現疑似感染登革熱臨床症狀。高雄市衛生局防治新冠肺炎時期，也加強登革熱邊境防治，避免登革熱在社區擴散。