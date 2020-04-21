影/便宜又抗菌！醫院院長為手機穿上夾鏈袋
新冠肺炎病毒透過飛沫傳播，手機沾附病菌機會不小，高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒拿保鮮膜包手機，一天更換2、3次。高雄市立小港醫院院長郭昭宏的防疫利器，則是將手機放入夾鏈袋，手機功能不打折，走出醫院就丟棄夾鏈袋，避免病菌傳播。
防疫時期，許多人會拿夾鏈袋裝乾淨口罩，放包包內備用。郭昭宏則是用夾鏈袋來為手機「穿衣」，套上夾鏈袋的手機，觸控敏銳度不受影響，離開醫院時，便將夾鏈袋丟棄，保持手機清潔。
很多人對郭昭宏的防疫妙招覺得有趣，也紛紛跟進。郭說，疫情嚴峻，醫院又是高風險場所，多一分警覺與防護，總是比較安心。
郭昭宏也會隨身攜帶口罩收納夾，在用餐或短暫脫下口罩時可使用，他也將這一防疫小物發給小港醫院每一位同仁。
高醫院長侯明鋒的防疫利器則是保鮮膜，侯說，防疫一大要點是手別摸到病菌，因此提醒大家勤洗手抗疫，也加強公共門把、電梯按鈕、手扶梯等清潔消毒，手最常摸的就是手機，更要注意。
侯明鋒說，家中電視等遙控器會拿保鮮膜包覆，一段時間再更換，按鍵較不會殘留細菌，保護一家大小健康。疫情嚴峻，侯明鋒想到家中行之有年的生活習慣，遂拿保險膜包覆手機，是便宜又能抗菌的方法。
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