敦睦艦隊染疫 韓國瑜：研議社區防疫演練

海軍敦睦艦隊爆發武漢肺炎群聚疫情，高市府已公布9例確診個案在高雄趴趴走23處足跡全力防疫，市長韓國瑜今天並指示研議社區防疫模擬演練，防範社區傳播。

面對敦睦艦隊群聚疫情高雄首當其衝，韓國瑜下午主持防疫會議說，染疫官兵在高雄的足跡熱點雖陸續清潔消毒中，但他內心仍十分沉重；他並呼籲軍方提供完整確實疫情訊息，使防疫滴水不漏。

韓國瑜同時指示市府各局處落實防疫，盡快研議社區防疫模擬演練，以防範社區傳播；防疫演練將由研考會和人事處負責規劃兵棋推演。

研考會主委李銘義晚間對此告訴中央社記者，將會以市府四維及鳳山行政中心為推演場所，模擬有社區大樓、透天厝等發生社區感染，市府也會參酌新北市「防疫動員兵推」的情境。他表示，會儘快在這個星期完成推演劇本，並安排相關局處及參與演練的人員。

另外，防疫會議會後記者會上有媒體提問市府是否有考慮演練「封城」，市府新聞局長鄭照新表示，社區感染演練和「封城」還有一大段距離；「封城」是最嚴重的情境。他表示，現階段高雄市還是要趕快完成艦隊官兵足跡清潔消毒，並取得艦隊中300多名高雄市籍官兵人員名冊，以利市府對接觸者的健康監測並要求他們自我健康管理。

針對市府防疫演練是否要有「封城」情境，與會的市府衛生局長林立人則表示，要看疫情的發展；現階段取得艦隊人員名冊並做好防疫相對迫切；至於「封城」的定義是一個行政區或是整個城市各有不同。