內埔社福綜合館動土 屏東縣府打造全人照顧環境
屏東縣內埔社會福利綜合館今天動土，屏東縣長潘孟安指出，工程耗資1億多元，為屏東縣跨世代10大社福建設之一，將打造出提供從幼兒到銀髮族及身心障礙者的全人照顧環境。
潘孟安在動土典禮中表示，內埔社會福利綜合館用地原為空軍基地舊閒置空間，經縣府向國產署申請撥用後將新建內埔社會福利綜合館，完工後將成為照顧跨世代生活的內埔社福新地標。
屏東縣社會處指出，內埔社會福利綜合館工程費約新台幣1億多元，其中向前瞻基礎建設計畫爭取8000萬元，將興建成地上4樓及地下1樓的建築物。
社會處表示，綜合館內部將規劃社區托育資源中心、兒童及青少年育樂遊戲空間、符合在地性的社會福利店舖旗艦店及全方位會議室等，讓各年齡層民眾到館室都能體驗到最幸福的感動，打造全人服務。
在10大社福建設中，社會處指出，除內埔綜合館動土，鵝鑾鼻老人多元照顧中心、屏東市社福園區及竹田樂智園區已完工啟用，規劃中的還有鹽埔、潮州、恆春、東港、九如及小琉球等鄉鎮社福園區。
10大社福建設從北分布到南及離島，社會處表示，不少園區的興建經費都高達上億元，縣府除自籌，也向前瞻計畫爭取，這些社福園區都含括跨世代及身心障礙的設施及共融公園。
社會處指出，部分社福園區用地，縣府透過盤點縣內閒置空間，例如學校、派出所或軍事用地等，積極改造成社福建設，滿足民眾所需。
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