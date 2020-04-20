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高雄縣議員落難變外送員 陳鋕成東山再起不怕被笑

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市前旗山鎮長陳鋕成離開政壇後開便當店，勇於接受挑戰的心不改變。記者徐白櫻／攝影
高市前旗山鎮長陳鋕成離開政壇後開便當店，勇於接受挑戰的心不改變。記者徐白櫻／攝影

高雄旗山便當店老闆陳鋕成「校長兼撞鐘」，每天負責便當外送工作，常客習慣稱呼他「鎮長」或「議員」。這些稱號跟他以前曾擔任旗山鎮長與高雄縣議員有關，他放下身段親送便當服務顧客，從谷底翻身的過程令地方人士嘖嘖稱奇。

八八風災摧毀許多人的家，也包含陳鋕成開在旗尾山下的「紅蜻蜓」餐廳。災後一年，陳鋕成因案面臨牢獄之災，入獄前孤注一擲改開「紅蜻蜓」便當店，花大錢裝潢室內用餐空間，便當賣比別人貴，當時沒人看好。

陳鋕成曾任二屆旗山鎮長與一屆高雄縣議員，也曾是全高縣最年輕的鄉鎮首長，轉任議員後認為沒有挑戰性，未競選連任。陳鋕成說，他在34歲參選鎮長，對手尋求連任，沒人把初出茅廬的國民黨部基層黨工當對手，結果卻令眾人跌破眼鏡，訣竅無他，因為他分析對手缺點來強化自身能力，靠著勤走基層打敗政壇老將。

便當店創業也一樣，陳鋕成看準平價便當市場飽和，決定改走高品質路線，嚴選好米與好食材，另注重店內裝潢，提供舒適環境給顧客用餐，打破眾人對便當店的刻板印象，成功區隔市場創造商機，這叫「展己之長、擊人之短」。

陳鋕成另個身分是副總統陳建仁姪子，不過他很少提及這層關係。他說，無論是鎮長、議員或便當店老闆，做什麼本來就應該像什麼，不覺得送便當丟臉，店內的鯖魚銷售量在全台連鎖便當店中位居第3，連同業都跑來考察，這些成績是堅持的結果。

便當店成功後，陳鋕成也重回風災淹沒的餐廳舊址重開「雲水山房」休閒餐廳，不過近日受疫情影響有意轉型旗山首家防疫餐廳，創意腳步不停歇。

高市前旗山鎮長陳鋕成的便當店走日式簡約風格，感覺比較像餐廳。記者徐白櫻／攝影
高市前旗山鎮長陳鋕成的便當店走日式簡約風格，感覺比較像餐廳。記者徐白櫻／攝影

便當 八八風災 考察

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