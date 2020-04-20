工研院防疫優惠 澎縣府半價添購熱顯像儀造福校園

新冠肺炎疫情嚴峻，澎湖縣政府以半價引進工研院10台熱影像體溫偵測儀，今天起將設置在縣府大樓和學生數400人以上的學校，協助澎湖提升校園防疫能量，讓學生能安心學習。

縣府表示，澎湖縣長賴峰偉今年2月24日視察校園防疫工作時，允諾針對學校人數400人以上學校，由縣府補助添購紅外線體溫檢測儀。教育處課程督學劉亮宏得知台北市兩所學校使用工研院新研發的「熱影像體溫異常偵測技術」獲得好評，因此積極與工研院協調，工研院也同意以半價出售，照顧偏鄉離島學校。

縣府進一步指出，縣府以自籌款在馬公國中、馬公、文澳、中正、中興等5所400人以上國中小及縣府辦公大樓裝設「紅外線熱影像體溫偵測儀」，同時協助澎科大、馬公高中、澎湖高級海事水產職業學校爭取教育部經費裝設。

他強調，由於體溫偵測儀防疫期間需求量大，國內供不應求，感謝工研院以優惠價格，優先為偏鄉離島安裝「紅外線熱影像體溫偵測儀」，成為校園防疫新利器，讓學校測量體溫更有效率。

縣府表示，工研院研發的「熱影像體溫異常偵測技術」，具備「AI人工智慧辨識」、「室內外皆宜」、「多人動態測量」與「易於快速布建」四大特點，可直接鎖定人臉進行額溫偵測，同時透過臉部辨識量測鏡頭1到3公尺範圍內民眾，且具有恆溫裝置控制系統，減少如光線、氣流或濕度等外在環境干擾。