找回失傳織布技法 排灣族許春美蔣梅貞獲授證

屏東縣來義鄉織布工藝師許春美與蔣梅貞獲傳統工藝師授證，2人把失傳的排灣族織布技法找回來並傳承；除此之外，有7個團體也被授證為原住民民俗類文化資產保存團體。

縣政府文化處今天發布新聞表示，目前使用傳統織布（地機）的排灣族人已經非常少，即便是傳承織布技藝，大多以桌上型織布機進行，許春美有可能是目前唯一保有排灣族傳統織布技法（平織、斜紋織、夾織技法）最豐富也最完整的一名傳藝師。

文化處表示，許春美的排灣族傳統織布（地機）法分平織、斜紋織、夾織，不同的整機方式、搭配上不同的織法，可以製作出幾十種紋路，每種紋路都有傳統名稱，為中排灣具指標性的編織家，保留極多傳統編織技藝與觀念。

曾榮獲第一屆文化部國家工藝獎的許春美致力將原住民圖騰融入現代服飾，她受訪時說，排灣族織布方式有別於泰雅族的是織布機是使用腳板固定，再利用經線挑花，她的織布靈感多來自生活，織布紋路訴說排灣族獨特的生活概念與土地故事。

蔣梅貞致力於推廣研究排灣族傳統織布與服飾製作技藝，尤其是排灣族傳統斜紋夾織織布技術，她毅然決然扛起傳承的使命。

蔣梅貞表示，排灣族織布技法分為最初階的平織、進階的斜紋織，再來就是最為困難的挑織與夾織，而夾織是目前織布技藝最高難度的技術等級，即使排灣族只剩幾名族人會傳統織布技法，她還是會不遺餘力傳承下去，不斷開班授課，傳承祖先智慧，也讓大家認識織布技藝是屬於排灣族人的榮耀。

7個獲民俗類授證團體為「排灣族Vunglid-maljeveq望嘉神人盟約祭」屏東縣來義鄉嘉魯禮發．魯飛禮飛家團傳承文化發展協會；「來義高見maljeveq（祖靈祭）」屏東縣來義鄉高見社區發展協會；「來義白鷺maljeveq（祖靈祭）」屏東縣來義鄉白鷺社區發展協會。

再者「來義望嘉pusau（送祖靈）」屏東縣來義鄉望嘉社區發展協會、屏東縣來義鄉嘉魯禮發．魯飛禮飛家團傳承文化發展協會；「排灣族古樓社maljeveq（迎祖靈）及pusau（送祖靈）祭典」屏東縣部落文化教育學會、屏東縣吉羅夫敢文教協會。

原住民立委伍麗華表示，為了排灣族的傳統織布工藝，許春美及蔣梅貞曾遠赴日本尋找祖先的技藝，當看見vuvu（耆老）們的織布作品時激動不已，也因為如此深刻覺得擔負起文化技藝傳承的重要，更堅定了文化傳承的使命。

她說，從文獻資料中可見排灣族的傳統祭儀始於日常生活，當這些逐漸成為足以敘述時代或見證歷史的文化時，就成為極具獨特且值得保存的排灣族文化。

來義鄉南和村長陳文山建議縣府能協助向文化部推薦申請國家重要民俗和國寶層級，他表示，傳統織布裡最難並且已經失傳的斜紋夾織技術都被蔣梅貞和許春美研究給找回來；而被授證民俗保存團體中的各部落耆老，每個人都非常辛苦的維繫部落傳統祖靈祭典。