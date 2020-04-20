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防疫關懷弱勢生活補助 高市首批撥發入帳

中央社 / 高雄20日電

新冠肺炎疫情延燒，讓弱勢族群面臨更大經濟壓力，高雄市社會局依中央撥入經費與規定在今天完成首波弱勢者生活補助撥發，對象計有10萬3939人，經費共新台幣1億5590萬8500元。

高雄市社會局社會救助科長林欣緯表示，另有中低收入戶兒童及少年也為關懷弱勢需加發生活補助，社會局會主動寄發通知單，待取得帳戶後立即撥付，粗估受惠者約1萬2000人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，不少產業受到疫情衝擊，受僱者及勞工生活陷入困頓。中央推各項紓困振興方案，對中低收入戶等弱勢族群加發3個月，每人每月加發1500元的生活補助。

社會局指出，中央撥付防疫關懷弱勢者生活補助在17日進帳，社會局今天就完成弱勢族群加發第一個月生活補助，每人1500元，並於下午4時前撥入符合領取資格弱勢者帳戶，統計共10萬3939人，金額是1億5590萬8500元。

社會局表示，行政院關懷弱勢加發生活補助計畫，對象為民國109年3月列冊領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助（18歲以下）者。

由於中低收入戶的兒童、少年也是這波防疫關懷弱勢加發生活補助的對象，社會局指出，會主動寄發通知單，請家戶繳交郵局帳戶影本給戶籍地區公所，以利核對資格，社會局會分批撥款。

低收入戶 疫情 武漢

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