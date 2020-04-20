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金門喚換愛小舖 助身心障礙者社會參與

中央社 / 金門縣20日電

花樣年華的子璇歷經一場致命的車禍後身心嚴重受創，來到喚換愛小舖後，學習社會參與，覺得很開心。與她有著類似狀況的身心障礙的朋友也在小舖，找到了重返社會的過渡處所。

「喚換愛小舖」的正式名稱是社團法人金門康復之友協會康心日間作業坊，這是一個由金門縣政府委託，介於庇護工廠和安置機構、讓身心障礙朋共同經營的二手商店，讓他們在這裡學習社會參與，增加自信。

社工員劉舜傑說，日間作業坊2月從吳厝村搬到後浦光前路後，使用「喚換愛小舖」這個別名，意思是「透過招喚與交換的過程，匯集社會的善良與慈悲」，陪伴精神障礙和智能障礙朋友共同學習成長。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，小舖開張無法舉辦喬遷儀式兼特賣，但透過粉絲專頁仍吸引不少人關注，二手商品湧入，鄰居更專程送上展示架，讓小舖倍受鼓舞。

小舖成員有的是自己找來，有的是協會或社會處轉介而來。劉舜傑說，學員在這裡學習分類、清潔、貼標籤、估價等生活技能，也可學習認識物品的使用功能，增加生活常識；更可透過販售練習結帳找錢、與客人打招呼等社會技巧。

不同於庇護工廠對員工有一定的要求，只要領有身心障礙證明，願意來的人都可以成為小舖夥伴。劉舜傑說，這裡不以賺錢為目的，也不在募款，二手商品的收人部分作為成員的獎勵金，部分用來改善店裡設施。去年7月起，他們更包下一家診所清潔工作。一週服務三天。

子璇大三時發生車禍後昏迷2個月，因為腦傷，肢體平衡和言語受損。3月來到喚換愛小舖，她說，在這裡縫包包、掃地，在這裡很開心，期盼以後能工作，而她的夢想是成為空姐。

小舖「班長」許志彬說，以前摺金紙賺很少，現在可以清洗二手商品、學習標價，工作有趣多了。他每天上午8時來報到，下午4時才離開，是這裡「賺」最多的人。

劉舜傑說，小舖的夥伴以精神障礙者與智能障礙者為主，有些精障朋友狀況時好時壞，無法長期在外工作，如果沒有來這裡，照顧重擔就落在家人身上；小舖不只是學習更是復健的場所，仿佛重返社會的過渡空間。由於開張以來業績不斷成長，他擔心「斷貨」，除了衣服和鞋子，期盼各界捐贈物資。

金門 車禍 社工 新冠肺炎 復健

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