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高雄10萬人中低收紓困補助入帳 市府加發物資
中央推各項紓困振興方案，對中低收入戶等弱勢族群加發3個月，每人每月加發1500元「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」，高雄有10萬3939人符合資格，今天已入賬。
高雄市長韓國瑜說，疫情衝擊各行各業，基層過得非常辛苦，已指示社會局加發「暖心包」，準備米麵、餐券等物資給低收入戶、中低收入戶，社會局正採購，預計月底發出。
高雄市社會局表示，為加強關懷弱勢，高市社會局已依中央撥入的經費與規定，今天完成首波生活補助的發放，每人1500元，合計10萬3939人受惠，總金額1億5590萬8500元。
行政院關懷弱勢加發生活補助計畫，包含領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助（18歲以下）者。
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