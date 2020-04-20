駕駛人薪資補助 屏東3天內581人申請

台灣動物緊急救援小組接獲網友轉寄求救信，指屏東佳冬鄉塭豐村南寮路一帶，有隻流浪犬疑似失足跌落乾涸的魚溫池中，受困月餘，民眾多次營救未果，狗瘦成皮包骨。台灣動物緊急救援小組獲報後由高雄趕往現場，冒險至深達3米，超過一層樓高的魚塭池，將受困犬救出送醫，因脫水營養不良合併肝指數過高，正安置在動物醫院搶救中。

2020-04-20 14:45