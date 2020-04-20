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駕駛人薪資補助 屏東3天內581人申請
「駕駛人薪資補助紓困方案」從4月17日開始受理截至今天為止，屏東共有394名計程車司機（含外縣市），以及187名遊覽車駕駛前來辦理。屏東監理站在3天內，由監理站人員分工聯繫、協助申請與審核符合資格的駕駛，並順利在今天完成縣內所有駕駛人薪資補貼申請。
根據統計，屏東縣內共553名符合「駕駛人薪資補助紓困方案」的資格，分別為366名計程車駕駛，以及186名遊覽車駕駛。從4月17日開始受理至今天為止，屏東縣內含外縣市的計程車駕駛共有394名成功申請，遊覽車則有187名完成申請。
屏東監理站站長洪美芳表示，由於疫情的影響，許多計程車司機的生意大受影響，再加上目前旅遊業萎縮，遊覽車駕駛連帶受衝擊，因此，當政府推出「駕駛人薪資補助紓困方案」時，便立刻要求承辦人員主動聯繫符合資格的駕駛前來申請，所幸到目前為止都相當順利，也幾乎完成縣內所有駕駛的申請補助，也期望能藉此幫助經營困難的業者。
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