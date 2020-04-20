幸福川長期飄臭 李四川視察改善水質工程

高雄市愛河支流幸福川，長期因生活汙水排放，引發臭味，每逢大雨，更因必須停止汙水截流、啟動排洪機制，導致道路側溝垃圾等汙物進入，更加惡臭。高雄市水利局展開水質改善工程，副市長李四川下午視察施工情形，指示水利局未來隨時清疏，並加強周邊用戶汙水接管率，減少生活汙水流入。

幸福川長期飄散臭味，引人詬病，繼2015年清淤後，高雄市水利局近日再辦理幸福川水質改善作業，這次更首次清理多年未清的清水放流管，副市長李四川下午到場視察施工情形。

水利局表示，幸福川目前已降低水位，以進行清除底泥、岸壁藻類雜物及清理多年未清的清水放流管等改善工程，其中引海水進入幸福川以沖淡汙水的清水放流管，因管線多年未清，出現貝殼等物阻塞，影響引流水功能，此次也將把管線螺絲拔除，徹底清理一番。

該項工程分段施工，分為河東路橡皮壩到中華二路、中華二路到中山一路、中山一路到民族二路橡皮壩，共3個工區同步施工，希望4月30日前完工。

李四川說，不管垃圾、底泥，還是長久未修的清水放流管，這次都會做一次徹底清理，也拜託各位市民，在施工的時間會有一些味道，希望能夠忍耐、體諒一下，市府會盡快完成。

有在場里長向李四川反映，希望幸福川能定期清理，不要等好幾年才清一次；也有里長建議應該多種些植栽美化環境。李四川說，他會請水利局隨時來清理，不必等2、3年才清一次；至於植栽部份，也會請水利局、養工處來跟里長座談，看種哪些花比較適合。

不過水利局表示，幸福川兩旁住家的汙水接管率約60%，仍有40%用戶未接管，還會將生活汙水排入幸福川。李四川也希望周邊居民能配合汙水接管，減少汙水流入幸福川，造成臭味。