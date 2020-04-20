韓國瑜宣布高雄將進行社區演練 籲中央快給名冊

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市長侯友宜推社區演練，高雄市長韓國瑜今肯定侯友宜做法「完全正確」，高市府也要開始籌備做這樣的演練，因為不知道敦睦艦隊無症狀者是否成為未爆彈，希望中央流行疫情指揮中心趕快把名冊告訴市府，讓市府提早部署。

敦睦艦隊多名染疫官兵居住高雄，足跡遍布多處，高雄市長韓國瑜今自拍影片表示，高雄市大年初一設立全國第一個一級開設，3個月來，有3萬多位醫護、環保、衛生、民政、社會各級基層工作者投入防疫工作。

「我們非常驕傲，也非常自豪，本土感染始終是零」，韓國瑜說，市府1月防疫一級開設、接著2月登革熱防疫，全市從蛋黃區開始撲滅登革熱，「兩個防疫都是零，完全沒有任何缺點，但不幸的，敦睦艦隊下軍艦後，744位官兵全部在高雄左營下崗」。

韓國瑜說，今早包括百貨、賣場、夜市、郵局展開消毒，他也去巡視消毒情況，非常感動每個商店、業者都願意全力配合，瑞豐夜市在市府消毒外，還自行消毒一次，市府要求漢神巨蛋停業1天，但漢神巨蛋主動停業2天等，均讓人感動。

韓國瑜說，「像這樣的配合，我心裡覺得感動，又覺得怎麼會變成這個樣子？」新冠肺炎病毒是看不見的，所有人力、物力、時間、資源投入面對看不見的敵人，市民、企業行號，大家共體時艱，感謝各行各業願跟市府配合打造健康高雄。

他並指出，看到新北市長侯友宜提出社區演練，「我覺得這個做法完全正確」，社區感染帶給居民健康威脅太大，高市府也要開始籌備社區演練，「本來在不久前，市府也在開始計畫做這樣的演練，那看到新北這樣做，我們市府也要投入」。

他說，要假設敦睦艦隊744位將近100多位住在高雄，專家評估可能有4、50%人遭感染，如沒症狀，是否成為未爆彈不得而知，因此「希望中央流行疫情指揮中心趕快把名冊告訴我們，我們要提早部署」。

韓國瑜說，針對社區可能的擴散感染，市府要做出一系列積極作為，一件防疫工作的圓滿成功，需要各環節緊密配合，任何一個環節疏忽，都有可能造成防疫潰堤、全盤失敗，希望大家在艱困時刻，能團結齊心協力打贏這場戰，堅信只要團結合作，一定可以戰勝可怕又可惡的病毒。