居家隔離還不夠 潘孟安建議中央重新布陣擴大篩檢

敦睦艦隊染疫，其中有4例為屏東縣確診個案。屏東縣政府昨晚公布確診者足跡後，屏東縣長潘孟安今先後前往屏東市國民運動中心，以及屏東環球購物中心視察，潘孟安建議中央重新思考，務必重新布陣，擴大篩檢才能「料敵從寬」！

潘孟安表示，能諒解中央疫情指揮中心所負擔的全國壓力相當大，但在指揮統籌各縣市的權責，地方政府不外乎就是擔任中央疫情指揮中心的分身。因此對於確診者所密切接觸的親友，若目前只限於居家隔離，等到發病或相關需求才篩檢，他認為還是不夠。