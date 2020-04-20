屏東全縣掃盡確診者足跡 屏東巿國民運動中心就消毒3次

從敦睦艦隊感染案例中，有4例為屏東縣確診個案。屏東縣政府昨晚公布確診者足跡，屏東縣環保局今晨共立刻派出118名消毒員，展開各區封館消毒，屏東縣長潘孟安先後前往屏東市國民運動中心，以及屏東環球購物中心視察。

經疫調指出，其中一名確診案例，曾在16日下午5時許至7時許，以及17日下午3時至5時許，曾兩度前往屏東市國民運動中心，有鑑於此，屏東市國民運動中心從16日至今已展開3次全面消毒。

至於另外一名確診個案，曾在17日至屏東大學與朋友見面，隨後又前往屏東環球購物中心用餐，因此，屏東大學也展開消毒工作，與此同時，屏東環球購物中心也封館進行全面消毒。

屏東縣長潘孟安表示，目前除了確診者足跡進行全面消毒之外，人潮聚集的地方，更會加強消毒範圍。