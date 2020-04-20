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小黃公車再前進海線 茄萣5月4日起免費搭車

聯合報 / 記者蔡孟妤徐白櫻／高雄即時報導
高雄市推動公車式小黃，用小黃取代載客量少的公車班次及深入社區服務。圖／本報資料照片
高雄市推動公車式小黃，用小黃取代載客量少的公車班次及深入社區服務。圖／本報資料照片

高雄市推動公車式小黃，用小黃取代載客量少的公車班次及深入社區服務，繼3月新增六龜區路線，完成山城九區最後一塊拼圖後，5月4日將前進海線的茄萣崎漏地區，由於路線較短，交通局決定不收費，讓民眾免費搭乘。公車小黃「上山下海」，加入新路線後，高雄市將共有51條路線、擴及31個行政區。

與台南市一橋之隔的茄萣區，居民大眾運輸主要仰賴台南市的1路公車，不過部分班次終點站為南吉定里的成功橋，最南邊的崎漏里要有延駛班次的公車才會到達，搭公車十分不便。

居民曾盼公車將終點站延伸到崎漏里，但客運公司評估後，認為終點站設在崎漏里，恐因搭乘人數少、效益有限，因此未能成案。高雄市交通局決議以公車小黃來服務崎漏地區，以利當地民眾銜接公車。

交通局表示，前進茄萣崎漏地區的公車小黃，確定將在5月4日首發，公車小黃將載運崎漏民眾往返成功橋，從成功橋出發，途經北崎漏、崎漏社區發展協會、崎漏茄萣農會、崎漏電信局，終點站為崎漏里的健康公園，要前往搭1路公車的民眾可搭乘回頭車前往成功橋搭乘。

服務崎漏地區的公車小黃採7人坐的車型，每台車可以搭乘6人，配合1路公車到成功橋時間約15至40分鐘一班車。交通局表示，將試辦3個月，有乘客搭乘就會繼續維持。

該路線相關經費由茄萣區公所補助15％，另85％經費，交通局將爭取中央補助，若中央無法補助，則由市府自行籌措。當地立委邱志偉則允諾，將協助市府爭取公路總局補助，減輕地方負擔，維護崎漏民眾的公共運輸權益。

由於這條路線較短，原本公車小黃比照一般公車收費，一段路8公里收費12元，以此類推，但該路線只有4公里多，交通局決定讓民眾免費搭乘。

公車 高雄市 公共運輸

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