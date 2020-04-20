再增14處染疫活動足跡 高市：先閉館消毒

海軍士兵感染新冠肺炎有9例在高雄，高市府今天宣布再新增14處活動足跡，要求業者「只出不進」，下午2時起場域閉館消毒，經高市疫情指揮中心審核疫調結果才能開放。

海軍敦睦艦隊士兵感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）有9例在高雄，高市府昨宣布7處活動足跡，今天再增14處，市府要求業者下午2時起閉館消毒。由於事出突然，被公布新增活動足跡的左營區「赤鬼牛排」，業者唐先生告訴媒體，中午不營業，公司忙著配合清潔消毒，預訂客人也無法提供服務。

同樣在左營區的玫瑰汽車旅館也表示，已拒絕再住房，並通知入住房客下午2時進行環境清潔消毒，配合趕快退房，對於市府「閉館清潔消毒」規定會全力配合。新光三越高雄左營店行銷經理陳富妮表示，11時接到衛生局相關通知，隨即掛上暫停營業告示牌。

高市府衛生局長林立人上午10時30分在衛生局召開記者會說明新增14處士兵活動足跡。他強調，市府同步由經發局、衛生所通知業者對已開放或營業者「只出不進」，並要求自下午2時起到午夜12時場域閉館，配合疫情調查、環境清潔及消毒，並由高雄市流行疫情指揮中心經審核疫調結果後才能開放。

至於新增14處士兵活動足跡訊息，林立人表示，部分來自於其它縣市疫調資訊分享。另外，昨天公布海軍士兵活動足跡，例如「好市多」遭質疑營業時間不對，林立人說明，經查證是好市多17日考量購物人潮多，當天提早到９時營業；至於，士兵去羽球館時間前後有落差是因為當事人記憶有出入。

由於目前網路流傳假訊息混淆視聽，民進黨市議員高閔琳也促請市府府發布相關疫調資訊，除統一發布並壓上日期外，建議加註「更新時間」，避免同時有多種版本流傳。