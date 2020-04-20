瑞豐夜市停業3天消毒！攤販：那天是有不少阿兵哥來

海軍敦睦艦隊群聚感染確診者足跡到過高雄市最熱門的瑞豐夜市，高雄市環保局清潔隊員今天到瑞豐夜市消毒。攤商表示，聽到有確診者來逛瑞豐夜市，當然會擔心，回想那幾天，的確有看到一些穿著軍服的阿兵哥來消費。瑞豐夜市管理公司業務經理陳秝敏表示，瑞豐夜市這幾天會仔細消毒，23日星期四再開始營業。

高雄市長韓國瑜今天到瑞豐夜市訪察消毒作業，攤商反映，自從爆發疫情以來，夜市生意就直直落，人潮少了一半，食材保鮮問題也造成攤販很多損失。

韓國瑜表示了解攤販的難處，還是要忍耐一下，疫情是各地都碰到的問題，是階段性的，市府也會盡力協助解決環境清潔消毒。

瑞豐夜市管理公司業務經理陳秝敏表示， 瑞豐夜市非常配合中央防疫指示，很早就開始實施單一入口及消毒工作，也對攤商進行體溫測量。敦睦艦隊群聚感染事件傳出，因確診者來過瑞豐夜市，攤商也立即配合暫停營業消毒，並進行自主健康管理。

對於政府要發「酷碰券」，夜市攤販覺得沒什麼幫助，「還是發現金最直接！」