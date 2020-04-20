聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞豐夜市停業3天消毒！攤販：那天是有不少阿兵哥來
海軍敦睦艦隊群聚感染確診者足跡到過高雄市最熱門的瑞豐夜市，高雄市環保局清潔隊員今天到瑞豐夜市消毒。攤商表示，聽到有確診者來逛瑞豐夜市，當然會擔心，回想那幾天，的確有看到一些穿著軍服的阿兵哥來消費。瑞豐夜市管理公司業務經理陳秝敏表示，瑞豐夜市這幾天會仔細消毒，23日星期四再開始營業。
高雄市長韓國瑜今天到瑞豐夜市訪察消毒作業，攤商反映，自從爆發疫情以來，夜市生意就直直落，人潮少了一半，食材保鮮問題也造成攤販很多損失。
韓國瑜表示了解攤販的難處，還是要忍耐一下，疫情是各地都碰到的問題，是階段性的，市府也會盡力協助解決環境清潔消毒。
瑞豐夜市管理公司業務經理陳秝敏表示， 瑞豐夜市非常配合中央防疫指示，很早就開始實施單一入口及消毒工作，也對攤商進行體溫測量。敦睦艦隊群聚感染事件傳出，因確診者來過瑞豐夜市，攤商也立即配合暫停營業消毒，並進行自主健康管理。
對於政府要發「酷碰券」，夜市攤販覺得沒什麼幫助，「還是發現金最直接！」
瑞豐夜市這兩天還會進行細部消毒，23日星期四才會營業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言