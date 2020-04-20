補助駕駛薪資3萬 高雄申請踴躍

駕駛人薪資補貼日前開始受理申請，每人每月可領1萬元補助，從4月至6月連續3個月共補助3萬元，高雄市區監理所、高雄區監理所周末假日加班受理收件，至昨為止，高雄市區監理所已受理逾3千件、高雄區監理所受理逾2600件。

新冠肺炎疫情嚴竣，交通部推出多項紓困補助方案，其中包含補助遊覽車、計程車及小客車租賃業司機直接薪資補貼，每人每月1萬元補助，可補助4、5、6月連續3個月共3萬元。

該項補助17日開始受理申請，預計可申請至7月底，備齊申請書、存摺影本及相關證明文件或由業者統一填妥薪資補貼清冊即可申請。

高雄區監理所轄區包含高雄15行政區、屏東、台東及澎湖，符合的資格駕駛人約有4000人，高雄區監理所在櫃台成立專責窗口，屏東站、台東站及澎湖站也一併成立防疫業務專辦窗口受理申請，只要審核一通過，就可立即將補助款匯入民眾帳戶。

高雄區監理所至昨為止，短短3天，已收到逾2600件申請，占約符合申請資格者6成，高雄市區監理所計程車、遊覽車駕駛人數約6700人，昨也已收到逾3千件申請案，申請踴躍。計程車司機黃先生說，載客減少逾3成，收入銳減，已影響到生活支出，這筆錢可以應急，想趕快申請。