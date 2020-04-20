敦睦艦隊染疫官兵足跡場所 韓國瑜視察清消作業

海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，高市府昨天公布確診個案在高雄的足跡並令7處營業處所停業防疫。市長韓國瑜今天視察漢神巨蛋百貨及瑞豐夜市消毒工作，指示全力消毒防疫。

韓國瑜一早到漢神巨蛋百貨廣場視察消毒作業，平日繁忙的百貨步道，一早拉起封鎖線，2台消毒機器不放過任何一個角落，仔細在牆面及步道上消毒。

漢神巨蛋百貨協理袁永慧指出，昨晚已經做公共區域消毒，上午11時以前各櫃做貨品隔離，預計今天展開二階消毒，明天再進行三階消毒，以確保貨品沒有消毒劑殘留，預計22日營業。

業者估計停業2天消潔消毒損失約新台幣6000萬元。袁永慧說，公司將加強促銷，預計發放百元振興券給會員，22日也會視消費者來客數做振興券數量調整。

韓國瑜被問到市府是否有要補助業者損失，他表示，現在最重要的是市民健康，集中力量消毒並確保百貨人員健康，經濟方面再統一考量。

韓國瑜隨後由經濟發展局長伏和中、新聞局長鄭照新陪同視察位於高雄巨蛋商圈的瑞豐夜市清潔消毒工作，環保局及經發局清潔消毒人員全副武裝聯手在夜市內外展開地毯式噴藥消毒。

韓國瑜進夜市實地視察消毒進度，邊走聽取伏和中及瑞豐夜市管理顧問公司業務經理陳秝敏簡報夜市防疫作為。瑞豐夜市後方一棟大樓住戶江姓婦人上前向韓國瑜陳情，韓國瑜特別停下腳步耐心聽取對方陳情。

江婦表示，自己住在夜市後方大樓9樓，最近從家裡居高俯看夜市，總是發現夜市攤商比來客多，擔心夜市食材不新鮮，再則夜市營業後隔天一早附近溝渠總傳出陣陣惡臭，希望市府能協助改善。

韓國瑜允諾協助改善夜市外圍環境，並請夜市管委會加強自主衛生管理。陳秝敏也允諾會加強夜市攤商人員及食材衛生的自主管理。她說，夜市近來來客已少一半，夜市明天繼續停業加強各攤商內部消毒，加上週一及週三休市，23日才營業。

另外，被高市府點名確診個案足跡營業場所的家樂福鼎山店昨晚提前打烊進行全館清潔消毒，今天停業進一步消毒，明天上午7時將進行2次醫療級的館內外全面消毒後視情況重新開店。