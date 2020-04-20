聽新聞
test
0:00 / 0:00
國軍染疫！清潔隊出動 義大世界主要道路全面消毒
海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，其中8人足跡遍及高雄義大商城等7處場所，高市府要求業者今天封館消毒。今天上午，大樹區公所消防隊進行道路消毒作業，歷時一小時，從義大皇家酒店門口一路消毒到義大遊樂世界外部環境。
8名染疫官兵16日至17日足跡遍及高雄漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場與小港郵局等7地。
義大世界昨晚宣布，因應新型冠狀病毒疫情影響，今天（20日）義大世界購物廣場及義大遊樂世界休館、休園一日，進行全面清潔消毒，並隨時配合政府相關政策規範。
今天一早，清潔隊藥劑車從學城路上的義大皇家酒店、義守大學校門口、購物商城到遊樂世界等地噴灑消毒水。義大世界人員指出，市府清潔隊人員負責外部消毒，後續義大內部人員還會到遊樂世界內部進行全面性大消毒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言