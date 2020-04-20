國軍染疫！清潔隊出動 義大世界主要道路全面消毒

海軍敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，其中8人足跡遍及高雄義大商城等7處場所，高市府要求業者今天封館消毒。今天上午，大樹區公所消防隊進行道路消毒作業，歷時一小時，從義大皇家酒店門口一路消毒到義大遊樂世界外部環境。

8名染疫官兵16日至17日足跡遍及高雄漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場與小港郵局等7地。

義大世界昨晚宣布，因應新型冠狀病毒疫情影響，今天（20日）義大世界購物廣場及義大遊樂世界休館、休園一日，進行全面清潔消毒，並隨時配合政府相關政策規範。