漢神巨蛋停業2天損失6千萬 22日開門發1萬份百元振興券

因敦睦艦隊群聚確診者足跡曾到高雄漢神巨蛋百貨公司，漢神巨蛋宣布停業兩天消毒清潔，估計營業損失達6000萬。高雄市長韓國瑜今早視察附近清潔消毒情形，要求一切以安全為上。漢神巨蛋經理袁永慧表示，22日周三再重新營業時，準備了促銷活動吸引來客，將對會員發出100元振興消費券，計畫發出1萬份，視現場狀況再予調整。

高雄市政府昨天召開「因應郭睦艦隊群聚疫情應變指揮臨時會議」時，就同步通知確診者在高雄的7處足跡熱點，包括漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好事多大順店、四維羽球場及小港郵局，今天7處需閉館緊急消毒。

高雄巨蛋昨晚提前至8點半結束營業，高雄市環保局今早就到漢神巨蛋周邊消毒。市長韓國瑜到現場，要求環境清潔消毒一定要落實，深怕成為防疫破口。

袁永慧向韓國瑜說明，昨天已進行公共區域清潔，今天請工作人員收拾專櫃商品，再進行500多個專櫃內部消毒；明天善後處理，對手扶梯、電梯按鍵、把手、餐飲桌椅、繳費機螢幕等進行細部消毒作業，以民眾安全為最優先考量。漢神巨蛋為消費者打造安心賣場空間，除了每天定時全館消毒清潔外，員工及顧客進入賣場皆須量測體溫，並於出入口備有酒精消毒。

袁永慧說，停業2天估計損失約6000萬元業績，及約6萬人次來客。公司決定22日星期三重新營業，漢神巨蛋會向會員們發出簡訊，針對當天來館消費的會員，發出1萬份、100元的振興消費券，希望消費者不要因為疫情而影響消費意願。