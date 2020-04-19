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小港郵局拒絕停業消毒？ 高雄郵局：上班但不開門

聯合報 / 記者徐如宜徐白櫻／高雄即時報導
高市府衛生局公布七處確診者足跡，並要求明天閉館消毒。圖／高市衛生局提供
高市府衛生局公布七處確診者足跡，並要求明天閉館消毒。圖／高市衛生局提供

高雄市衛生局今晚宣布，海軍敦睦艦隊染疫官兵去過漢神巨蛋、海港餐廳等7處地點，高雄小港郵局也在名單上，但一度傳出郵局拒絕配合停業。高雄郵局晚間11點表示，小港郵局員工明天正常上班，且接受衛生局人員疫調，但不會開門營業，配合停止營業一天。

敦睦艦隊群聚案高雄有8名確診個案，高雄市在疫調後要求七處足跡熱點，4月20日必須閉館消毒，但傳出其中的小港郵局明天想開門營業。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，並沒有接到小港郵局要營業訊息，但高雄市府基於防疫需求，要求漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局，此7處必須閉館消毒一天，若有單位違反，仍開門營業，就是會開罰，並強制清空。

高雄郵局表示，市府第一時間宣布時未同步獲取相關訊息，稍晚經過內部討論決議，明天小港支局的全體員工還是正常上班，並接受衛生局人員進行疫調，以釐清確診者當日的第一接觸對象是誰，員工雖上班不會開門對外營業。

郵局 衛生局

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