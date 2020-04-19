義大世界購物廣場及遊樂世界 明天一起封館消毒
高雄義大世界購物廣場被列入海軍敦睦艦隊確診者活動足跡之一，今晚提早一小時結束營業展開消毒，連在購物廣場隔壁的遊樂世界也受波及。義大世界宣布，明天義大世界購物廣場及義大遊樂世界休館、休園一日，全面進行防疫消毒作業。
海軍敦睦艦隊的染疫風暴加大，高雄市府今晚公布8名確診者去過的7處地點，分別是漢神巨蛋、海港餐廳、添好運、cafe del sol、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好事多大順店、四維羽球場及小港郵局等處。記者會後，市府要求業者讓消費者「只出不進」，明天暫停對外營業進行全面性消毒。
義大世界購物廣場營業時間是到至晚上10點，今晚近7點，接獲通報後，路口與購物廣場大門口警衛開始不讓民眾進入購物廣場，並在晚間9點提早閉館休息。
義大世界表示，因應新型冠狀病毒疫情影響，為加強各項防疫工作與全館清潔消毒，今天（19日）購物廣場營業時間提前至晚間9點閉館，明天（20日）義大世界購物廣場及義大遊樂世界休館/休園一日，將進行全面清潔消毒，並隨時配合政府相關政策規範。
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