快訊

艦隊官兵台南4天足跡公布了！百貨公司明休館消毒

又是咖啡惹禍 官員和確診士官喝過咖啡60同事居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳昭敦：螢火蟲近70種 那瑪夏此時節最多黑翅螢

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
大端黑螢，起飛前只有1秒鐘時間可按下快門。圖／陳昭敦提供
大端黑螢，起飛前只有1秒鐘時間可按下快門。圖／陳昭敦提供

正值高雄市那瑪夏螢火蟲大發生期，螢火蟲生態專家陳昭敦指出，全台螢火蟲總類近70種，一年四季都有，那瑪夏主要以黑翅螢與大端黑螢為主，今年雨水不會太多，螢況相當好。

陳昭敦曾參與那瑪夏螢火蟲環境調查，他指出，螢火蟲的平均生命160天，成蟲的傳宗接代期也只有一個禮拜左右，以前學界研究發現有50幾種螢火蟲，現在已經增加至近70種，這個季節，那瑪夏的螢火蟲以黑翅螢與大端黑螢為主，黑翅螢數量最多；黑翅螢會在街近草皮處活動，端黑螢或大端黑螢從落葉層一直到樹冠層都是活動範圍。

針對那瑪夏近日出現賞螢遊客在棲地紮營產生亂象，陳昭敦說，遊客也需要教育，有些人連螢火蟲長相都不知道，他常應邀擔任露營團生態解說員，帶著一票露友親近大自然，透過解說讓大家更了解自然資源，上課模式還會被露營區複製使用，這樣的方式就很不錯。

陳昭敦說，自然生命是公共財，螢火蟲只要降低人為干擾就會增加，螢火蟲只出現在熱帶與亞熱帶區域，不是每個國家都能看見，台灣民眾能欣賞螢火蟲很幸福，大家應該珍惜。

黑翅螢，攝影師等待多時才拍到的瞬間畫面。圖／陳昭敦提供
黑翅螢，攝影師等待多時才拍到的瞬間畫面。圖／陳昭敦提供

螢火蟲 那瑪夏 露營區

延伸閱讀

這樣不ok！賞螢遊客在復育棲地「搭帳篷、點營燈」

台中大坑、東勢林場 賞螢分流

遊客多到爆 今天起高雄那瑪夏賞螢一律要戴口罩

那瑪夏爭取納入阿管處 高市樂見

相關新聞

陳昭敦：螢火蟲近70種 那瑪夏此時節最多黑翅螢

正值高雄市那瑪夏區螢火蟲大發生期，螢火蟲生態專家陳昭敦指出，全台螢火蟲總類近70種，一年四季都有，那瑪夏主要以黑翅螢與大...

義大世界列入染疫足跡禁止進入 情侶：有猜到不意外

海軍敦睦艦隊的染疫風暴加大，高雄市府今天公布8名確診者去過的7處地點，並要求業者在接獲通報後讓消費者「只出不進」。接獲消...

加強行車安全 台鐵增逾7000套無線電

台鐵行車事故頻傳，為加強人員間聯繫保持暢通，採購逾7000套行調無線電，4月16日再驗收3000套。使用20年的環島同步光纖傳輸網路系統也將汰換，目前發包，新系統預計耗資4億，2023年底完工，內部網路作業也會更為快速。

打造乾淨珊瑚產房 潛海戰將加入淨海行列

為珊瑚打造乾淨的產卵環境，海洋委員會海洋保育署今天有一場淨海行動，在屏東縣恆春鎮大光里核電廠出水口左側軟珊瑚區，邀請在地...

遊客假日往山上移動？高雄甲仙、旗山店家：還好啦！

新冠肺炎疫情持續延燒，但已有不少人忍不住利用假日出遊。高雄山區景點今早情況持平，旗山老街人潮依舊稀少，雖有不少遊客前往茂...

罷韓上街宣傳 首用英文向新住民等族群喊話

中選會宣布高雄市長韓國瑜罷免投票日將在6月6日舉行，罷韓團體近日連續站路口宣傳罷免投票，並首次以英文向新住民等族群宣講，...

這樣不ok！賞螢遊客在復育棲地搭帳篷、點營燈

周休假期，不少市區遊客往山上跑，高雄那瑪夏湧入眾多賞螢遊客。今年因新冠肺炎疫情取消相關活動，竟有遊客在螢火蟲復育處搭帳篷...

景點人潮再現？ 周末的墾丁大街依舊冷清

墾丁大街周末持續進行「人流管制」，儘管大街並未出現人潮，但在昨天傍晚的「人流管制」措施也絲毫不鬆懈。同時警方也要求進入大...

鼓勵青創 進駐公有市場年租金銅板價10元

缺乏資金、被店租壓得喘不過氣等，都是年輕人創業之路可能遭遇的困難。高雄市經發局開放67個公有市場攤位，經審查通過，即可用...

高市公設保留地解編 再通過3案

高雄市政府加速推動公共設施保留地解編，還地於民，高雄市都市計畫委員會17日再通過3案，大社、旗山、阿蓮三個都市計畫區，共將解編12公頃多的公設保留地，估計可為市庫省下36億元土地徵收開支。

美濃野蓮產銷班 通過產銷履歷驗證

高雄市美濃區野蓮每年創造上億元產值，推廣20年後，已從鄉下野菜變成熱炒店名菜，市府農業局輔導下，美濃農會蔬菜產銷班第18班通過產銷履歷團體驗證。市府農業局表示，野蓮是綠色健康蔬菜，取得認證後，消費者可更放心享用。

積木實用化 屏大生發明酒精噴霧器

新冠肺炎疫情發燒，手動按壓酒精瓶有接觸傳染風險，屏東大學科普傳播學系學生以小學生常玩的智高積木，搭配紅外線感應器和外部馬達，開發出耐用且僅千元成本的自動酒精噴霧器，有利大量組裝普及化；科普傳播學系副教授吳聲毅說，疫情期間，很期待同學能把所學應用到相關問題解決上，落實「大學社會責任」，超開心他們做到了。

熱門新聞

影／宜蘭美景抹茶山遊客爆量大增5倍 密密麻麻根本寸步難行

台中大坑登山現人潮 管制人員：山上已不安全

又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

「鬼屋」基隆林開郡洋樓掉磚影響公安 市府限期改善

台中海線確診形跡公布不明確引恐慌 民怨：要自己猜？

疫情2天零確診 嘉義市文化路等商圈遊客開始逛街

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。