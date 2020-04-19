陳昭敦：螢火蟲近70種 那瑪夏此時節最多黑翅螢

正值高雄市那瑪夏區螢火蟲大發生期，螢火蟲生態專家陳昭敦指出，全台螢火蟲總類近70種，一年四季都有，那瑪夏主要以黑翅螢與大端黑螢為主，今年雨水不會太多，螢況相當好。

陳昭敦曾參與那瑪夏螢火蟲環境調查，他指出，螢火蟲的平均生命160天，成蟲的傳宗接代期也只有一個禮拜左右，以前學界研究發現有50幾種螢火蟲，現在已經增加至近70種，這個季節，那瑪夏的螢火蟲以黑翅螢與大端黑螢為主，黑翅螢數量最多；黑翅螢會在街近草皮處活動，端黑螢或大端黑螢從落葉層一直到樹冠層都是活動範圍。

針對那瑪夏近日出現賞螢遊客在棲地紮營產生亂象，陳昭敦說，遊客也需要教育，有些人連螢火蟲長相都不知道，他常應邀擔任露營團生態解說員，帶著一票露友親近大自然，透過解說讓大家更了解自然資源，上課模式還會被露營區複製使用，這樣的方式就很不錯。