義大世界列入染疫足跡禁止進入 情侶：有猜到不意外

海軍敦睦艦隊的染疫風暴加大，高雄市府今天公布8名確診者去過的7處地點，並要求業者在接獲通報後讓消費者「只出不進」。接獲消息後，晚間近7點，義大世界購物廣場開始不讓民眾進入，並告知要進行防疫消毒。被擋的李先生說，雖然不知為何突然要消毒，但已經有心理準備，「大概猜到是這樣」，不感到意外。

海軍敦睦艦隊染疫官兵去過漢神巨蛋、海港餐廳、添好運、cafe del sol、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好事多大順店、四維羽球場及小港郵局等處。