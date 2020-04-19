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艦隊官兵台南4天足跡公布了！百貨公司明休館消毒

又是咖啡惹禍 官員和確診士官喝過咖啡60同事居家辦公

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義大世界列入染疫足跡禁止進入 情侶：有猜到不意外

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
義大世界購物廣場也是染疫海軍隊員到過的地方之一。記者徐白櫻／攝影
義大世界購物廣場也是染疫海軍隊員到過的地方之一。記者徐白櫻／攝影

海軍敦睦艦隊的染疫風暴加大，高雄市府今天公布8名確診者去過的7處地點，並要求業者在接獲通報後讓消費者「只出不進」。接獲消息後，晚間近7點，義大世界購物廣場開始不讓民眾進入，並告知要進行防疫消毒。被擋的李先生說，雖然不知為何突然要消毒，但已經有心理準備，「大概猜到是這樣」，不感到意外。

海軍敦睦艦隊染疫官兵去過漢神巨蛋、海港餐廳、添好運、cafe del sol、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好事多大順店、四維羽球場及小港郵局等處。

得知有確診病患到過義大世界，晚間7點多，所有要進入義大世界購物廣場的民眾全部被路口與門口警衛制止，且被告知說「要提早結束營業消毒」。一對年輕男女被警衛勸離，張先生說，最近疫情新聞多，大概猜到可能是為此消毒，所以不會太意外，只好改天再來。

義大購物廣場勸離要進入的民眾。記者徐白櫻／攝影
義大購物廣場勸離要進入的民眾。記者徐白櫻／攝影
義大世界購物廣場也是染疫海軍隊員到過的地方之一。記者徐白櫻／攝影
義大世界購物廣場也是染疫海軍隊員到過的地方之一。記者徐白櫻／攝影

義大世界 海軍 敦睦艦隊 高雄市

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