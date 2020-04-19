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海軍24確診者18人無症狀 陳時中：看起來都是活跳跳

國防部調查敦睦艦隊疫情破口：誠實面對 絕不隱瞞

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軍艦爆發群聚感染 劉世芳籲務必落實疫調和採檢

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
敦睦艦隊有24名官兵確診染疫，立委劉世芳今受訪表示，應把疫調及3次採檢好好落實，不要讓居民恐慌。記者蔡孟妤／攝影
敦睦艦隊有24名官兵確診染疫，立委劉世芳今受訪表示，應把疫調及3次採檢好好落實，不要讓居民恐慌。記者蔡孟妤／攝影

停泊高雄左營軍港的敦睦艦隊多達24人確診染疫，轄區在左營的立委劉世芳今受訪說，應把疫調及3次採檢好好落實，不要讓居民恐慌，軍方也應檢討為何艦隊只隔離6天就下船；而早已一級開設的市府，只要不是螺絲鬆掉，應可很快因應這波群聚感染破口。

劉世芳說，中央疫情指揮中心及總統對疫情防疫有指示「防疫視同作戰」、同時「料敵從寬、禦敵從嚴」，但這次軍艦群聚感染，大概就打破了這2點，造成大家緊張，她呼籲要把疫調及3次採檢全部落實，不要讓左營區居民緊張。

她並指出，有里長反映，官兵下船趴趴走，到商店吃喝、聊天，甚至沒戴口罩及保持適當社交距離，她也請市府從嚴處理，不要讓群聚感染變成社區感染的破口。

她並表示，高雄市疫情指揮中心要按照中央疫情指揮中心要求，尤其是疫調部分 一定要好好執行，全台第一個金芭梨案例也是在高雄發生，高市府在當時就已一級開設，相信只要不是太鬆懈、螺絲鬆掉，應該可以馬上因應這波群聚感染的破口。

疫情 劉世芳 社交距離

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