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左營舊城東門護城河通水 南門口公園工程今年中開放

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（中）視察左營「見城館」。圖／高雄市文化局提供
高雄市長韓國瑜（中）視察左營「見城館」。圖／高雄市文化局提供

高雄市長韓國瑜今天到左營，訪察結合光雕投影、動態演繹左營舊城百年歷史的「見城館」，了解文化部文化資產保存「見城計畫」推動進度。文化局表示，東門護城河通水、南門口公園景觀工程即將完工，預計今年中開放。

韓國瑜先聽取文化局簡報，「見城計畫」是高雄有史以來最大規模的文化資產保存計畫，左營舊城擁有豐富的歷史內涵，未來持續傳承歷史脈絡與文化，結合周邊自然景緻與人文氣息，打造特色觀光廊道。

韓國瑜仔細聆聽館內導覽解說，並實際體驗AR、VR的互動設計裝置，循著線索考古舊城地圖，直呼：「有趣！」並細看出土的索大老爺德政碑、西門門額及考古文物。「見城館」中有光雕與動態模型的互動展演，透過8分鐘的光線和模型變化，輔以精緻的動畫影像，回溯舊城自明鄭至今的歷史軌跡，以及興衰起落等多元風貌，3D互動實感體驗讓來賓印象深刻。

高雄市文化局長林思伶表示，左營舊城城牆是全國保存最完整、規模最大、最具歷史現場再造潛力的城池，從106年開始推動左營舊城見城計」，以「重建台灣第一石城」、「縫合龜山串接蓮潭」、「歷史堆疊城市考古」、「舊城門戶重塑再造」、「貫穿古今散步舊城」五大計畫目標為主軸，展開一連串的修復再利用工程及文史推廣活動，不只重建、還要重見這座「台灣第一」的舊城。

見城計畫目前透過見城館展示，以舊城環境劇場演繹歷史，另推出各種小旅行體驗，出版專書，提升民眾對在地歷史的理解與欣賞。文化局表示，東門護城河通水、南門口公園景觀工程即將完工，預計今年中開放，民眾將可欣賞古蹟水岸綠地的新景觀；西門段城牆及西門遺跡歷史公園工程，也即將啟動修復工程。

高雄市長韓國瑜（中）視察左營「見城館」，了解見城計畫推動進行。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（中）視察左營「見城館」，了解見城計畫推動進行。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（右二）聽取「見城計畫」簡報。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（右二）聽取「見城計畫」簡報。記者徐如宜／攝影
左營舊城橫跨史前、清領、日本時期及戰後眷村，擁有豐富的歷史內涵。圖／高雄市文化局提供
左營舊城橫跨史前、清領、日本時期及戰後眷村，擁有豐富的歷史內涵。圖／高雄市文化局提供
高雄市長韓國瑜（前右）視察左營「見城館」。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜（前右）視察左營「見城館」。記者徐如宜／攝影

韓國瑜 文化局 考古

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