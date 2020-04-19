佛陀紀念館展覽沒有停 Google藝術平台也能欣賞
防疫期間民眾減少外出，不過佛光山佛陀紀念館展覽沒有停，近日持續推出「佛畫藝術大師夏荊山名作特展」與「上海博物館藏佛教藝術展」等項展覽。此外，佛館表示，本月起加入Google藝術與文化平台，不能返台的海外華人可透過網路線上參觀。
「佛畫藝術大師夏荊山名作特展」昨天開展。佛館指出，夏荊山是當代畫家，海內外學者譽為「跨世紀佛畫藝術第一人」，展覽精選各系列名作，在他畫筆下，鍾馗、達摩、羅漢等人物栩栩如生，演繹超凡入聖意境，另詮釋藥師佛無畏無礙法相，祈願世界災病平息，展期至6月21日結束。
「上海博物館藏佛教藝術展」則是展出上海博物館藏作品中，有關各時期的佛教造像藝術珍品，包括石窟寺造像和寺院造像，展至6月28日結束。
除實體展出外，Google藝術與文化平台內有80多個國家、2千多所文化機構加入，提供全球1千200百多家博物館的高清圖片，近日新增35家來自世界各國的文化機構，佛陀紀念館名列其中。
佛館指出， Google藝術與文化佛館網頁正式啟動，開放所有在線網友免費瀏覽與使用，文化藝術有安定人心的作用，對於居家防疫或遠在海外的朋友來說，參觀佛館多一個選擇，在線上可欣賞佛館展覽品。通過Google藝術與文化平台iOS和Android移動應用程序使用，網友也可在佛館YouTube上觀看所有相關影片。相關網頁請上http://lnago.com/ADO3L。
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