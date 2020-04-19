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打造乾淨珊瑚產房 潛海戰將加入淨海行列
為珊瑚打造乾淨的產卵環境，海洋委員會海洋保育署今天有一場淨海行動，在屏東縣恆春鎮大光里核電廠出水口左側軟珊瑚區，邀請在地潛海戰將、潛水愛好者深入海洋，將積沉在海底已久、破壞海域生態的垃圾徹底打撈清理，讓珊瑚有乾淨、安心的產卵環境，打造生生不息的永續海洋環境。
海保署表示，為減緩海洋環境惡化問題，去年開始招募潛海戰將，成員包括喜愛潛水的團體及個人，截至3月底止，已有95個團體及個人，共1237人加入，參與海保署及地方政府辦理的淨海活動。
海保署表示，沉在海底的漁網、塑膠等廢棄物，都有危害海洋生態之虞，透過「愛海無距、為海而戰」行動，也打開愛護海洋的風氣與行動力。
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