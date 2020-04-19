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遊客假日往山上移動？高雄甲仙、旗山店家：還好啦！
新冠肺炎疫情持續延燒，但已有不少人忍不住利用假日出遊。高雄山區景點今早情況持平，旗山老街人潮依舊稀少，雖有不少遊客前往茂林、甲仙等地出遊，但遊客人數仍在控管範圍內。茂林國家風景區管理處針對茂林區啟動車流總量管制，遊客量也未達管制門檻，無須限制遊客進入。
今天是假日，旗山老街上午人潮不多，店家說，人潮一樣很少。不少人開車到甲仙、那瑪夏、茂林與六龜等地出遊，甲仙芋冰店家指出，南橫天池通車後遊客量變多，近日是那瑪夏賞螢季節，下午過後也會有遊客上山，甲仙位於中途休息站，不少遊客會停車休息，但還沒有到人潮眾多程度。
另方面，茂管處在茂林觀光大門處設有監視器，已針對茂林區啟動車輛總量管制，若超過停車位數量就暫停人車進入。茂管處表示，茂林紫斑蝶的賞蝶季已經結束，遊客不會集中在上午進入景區賞蝶，實施控管以來，車子數量都還在可承載範圍內，無須實施分流停車。
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