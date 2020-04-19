罷韓上街宣傳 首用英文向新住民等族群喊話
中選會宣布高雄市長韓國瑜罷免投票日將在6月6日舉行，罷韓團體近日連續站路口宣傳罷免投票，並首次以英文向新住民等族群宣講，呼籲市民6月6日出門投票罷韓，過程平和，未遇嗆聲。挺韓團體「打狗事務所」也將拜訪店家並在網路進行宣傳反制。
選舉日期宣布後，罷韓團體本周末六日均上街頭宣傳，今上午持續站路口，用麥克風向往來人群呼籲6月6日出門投票罷韓。
台灣基進今上午和罷韓領銜人陳冠榮、Wecare高雄及公民割草聯盟在高雄市九如、澄清路口宣傳，除以往的國台語，也首次加入英文宣講。
台灣基進表示，由於高雄是一個國際化的都市，也有許多聽不懂中文、台語的居民，因此，台灣基進志工26歲李先生才會用英文進行宣講，未來還將加入更多語言。
上午宣傳過程平和，沒遇到衝突嗆聲，有部分民眾經過，以比讚或比象徵6日投票的6號手勢加油打氣。
另也有挺韓市民近日成立「打狗事務所」，號召市民「全民監票守護高雄」力挺韓國瑜，將拜訪商家並在網路上展開宣傳反制。
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