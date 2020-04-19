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這樣不ok！賞螢遊客在復育棲地搭帳篷、點營燈

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
那瑪夏族人發現，昨晚多達十幾頂帳篷搭在平台上。記者徐白櫻／翻攝
那瑪夏族人發現，昨晚多達十幾頂帳篷搭在平台上。記者徐白櫻／翻攝

周休假期，不少市區遊客往山上跑，高雄那瑪夏湧入眾多賞螢遊客。今年因新冠肺炎疫情取消相關活動，竟有遊客在螢火蟲復育處搭帳篷，大剌剌張掛燈具，光害不僅影響其他遊客賞螢，也不利螢火蟲導致繁衍後代，族人前往勸說效果不大，呼籲遊客要自律，不要破壞螢火蟲棲地。

今年那瑪夏螢火蟲大爆發，適逢肺炎疫情發燒，很多遊客不敢到人潮聚集處，改往戶外活動。那瑪夏今年因疫情取消售票賞螢，放任遊客自行上山出現許多亂象，先前是亂入族人農地踐踏作物，最近又發現螢火蟲棲地之一的舊民權國小平台停車場竟成為露營遊客的免費營地。

林姓、朱姓等族人說，昨晚發現一群遊客在舊國小平台搭設十多頂帳篷，夜晚產生光害讓徒步上山的人無法賞螢，而且營燈點一整晚，恐怕導致雄性與雌性無法交配，影響下一代繁衍，枉費族人多年辛苦復育心血。

「舊民權國小是日治時期遺址，不僅是復育區，也是文化歷史之地」族人說，看見遊客脫序行為令人痛心，昨晚動員里長上山勸說效果不大，以後會建議公所張掛告示牌，希望遊客多愛護復育不易的螢火蟲。

露營遊客在舊民權國小平台搭帳篷過夜，營燈十分明亮。記者徐白櫻／翻攝
露營遊客在舊民權國小平台搭帳篷過夜，營燈十分明亮。記者徐白櫻／翻攝
露營遊客在舊民權國小平台搭帳棚過夜，營燈十分明亮。記者徐白櫻／翻攝
露營遊客在舊民權國小平台搭帳棚過夜，營燈十分明亮。記者徐白櫻／翻攝
舊民權國小是螢火蟲復育點之一，露營遊客搭帳蓬過夜。記者徐白櫻／翻攝
舊民權國小是螢火蟲復育點之一，露營遊客搭帳蓬過夜。記者徐白櫻／翻攝

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