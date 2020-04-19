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景點人潮再現？ 周末的墾丁大街依舊冷清
墾丁大街周末持續進行「人流管制」，儘管大街並未出現人潮，但在昨天傍晚的「人流管制」措施也絲毫不鬆懈。同時警方也要求進入大街的每位民眾，必須「人車分流、口罩臨檢、量額溫、手部消毒」。有業者笑稱，沒有人潮的墾丁街，比較像是警方在向業者宣導。
恆春警分局，於本周五、六傍晚6時展開4個小時的「人流管制」，共派出28名警力，分別15名員警站在墾丁大街處入口，進行「人車分流、口罩臨檢、量額溫、手部消毒」等防疫措施，其餘13名員警則舉告示牌進入大街宣導。
業者表示，為了防疫，贊同墾丁大街執行「人流管制」，但是目前墾丁大街真的變得非常冷清，實施這樣的防疫措施，反而比較像是在向業者宣導。
恆春警分局表示，配合中央流行疫情指揮中心政策，皆會在預期人潮多的大街實施人流管制，主要針對周五、六晚上6時至10時，視住宿率決定是否實施人車分流，並持續針對餐飲商家、民宿旅館及車站加強防疫宣導。
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