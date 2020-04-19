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鼓勵青創 進駐公有市場年租金銅板價10元

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導
在楠梓第一市場經營豆花攤的賴育佐說，爺爺、父親和他家族三代都在傳統市場工作，和市場有不解之緣。圖／高雄市經發局提供
在楠梓第一市場經營豆花攤的賴育佐說，爺爺、父親和他家族三代都在傳統市場工作，和市場有不解之緣。圖／高雄市經發局提供

缺乏資金、被店租壓得喘不過氣等，都是年輕人創業之路可能遭遇的困難。高雄市經發局開放67個公有市場攤位，經審查通過，即可用年租10元銅板價創業，將日漸沒落的傳統市場打造成青銀共市的另類創業基地。

呼應市長韓國瑜推動在地青年創業圓夢，高雄市經發局去年9月推出「青年創業試驗市場基地」計畫，凡設籍高雄市、年滿20歲至45歲青年，提出「販售商品特色說明」、「營運計畫」等具體文件，經審查通過即可用年租10元銅板價創業。

這項計畫原本在3月31日截止，經發局考量新冠肺炎疫情衝擊百業，宣布延長至4月30日，也不排除有第2次青創計畫公告，向青年招手，鼓勵勇敢追尋創業夢。

「工作可以再找，傳統不能不見！」在楠梓第一市場經營豆花攤的賴育佐說，家族三代都在傳統市場工作，爺爺當年在嘉義賣豬肉，父親則用爺爺名字「欽叔仔」在鼓山第三市場販售豆製品，堅持使用非基改黃豆，不添加防腐劑、消泡劑，曾獲飯店指定使用。

大學讀企管系的賴育佐，曾是螺絲工廠主管，他不忍見父親工作辛勞，放棄職場高薪，接手家業並申請在楠梓開立分店，喜歡創新求變的他，研發九層塔豆腐、抹茶豆花、養生桃膠甜湯等創新口味，除透過市場通路，目標是和飯店餐飲業者合作，讓簡單家常的產品，被更多人看見。

經發局局長伏和中說，目前「青年創業試驗市場基地」涵蓋有楠梓第一、新興第一、新興第二、中華、鳳山第二、大寮大發、甲仙等7處公有市場、67攤位可供申請，透過計畫支持在地青年創業，將日漸沒落的傳統市場打造成青銀共市的另類創業基地，也輔導青創業者除在市場展售，也能透過社群與網路力量行銷。

伏和中表示，年輕人進入傳統市場創業，能為市場更添創新氣息，也能吸引年輕消費者走入市場嘗鮮，期待能打破青銀世代隔閡，為傳統市場注入活水。

賴育佐研發九層塔豆腐、抹茶豆花、養生桃膠甜湯等創新產品。圖／高雄市經發局提供
賴育佐研發九層塔豆腐、抹茶豆花、養生桃膠甜湯等創新產品。圖／高雄市經發局提供
賴育佐研發九層塔豆腐、抹茶豆花、養生桃膠甜湯等創新產品。圖／高雄市經發局提供
賴育佐研發九層塔豆腐、抹茶豆花、養生桃膠甜湯等創新產品。圖／高雄市經發局提供
賴育佐研發九層塔豆腐、抹茶豆花、養生桃膠甜湯等創新產品。圖／高雄市經發局提供
賴育佐研發九層塔豆腐、抹茶豆花、養生桃膠甜湯等創新產品。圖／高雄市經發局提供
高雄市經發局推「青年創業試驗市場基地」計畫，凡設籍高雄市、年滿20歲至45歲青年，提出「販售商品特色說明」、「營運計畫」等具體文件，經審查通過即可用年租10元銅板價創業。圖／高雄市經發局提供
高雄市經發局推「青年創業試驗市場基地」計畫，凡設籍高雄市、年滿20歲至45歲青年，提出「販售商品特色說明」、「營運計畫」等具體文件，經審查通過即可用年租10元銅板價創業。圖／高雄市經發局提供

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