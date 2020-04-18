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金門發現海漂豬屍感染非洲豬瘟 防疫所監控豬場狀況
金門縣烈嶼鄉青岐港海灘在4月16日發現1隻境外漂流岸際死亡豬屍，經防疫所採樣、送農委會家畜衛生試驗所檢驗，非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，該豬屍檢驗出非洲豬瘟陽性反應，金門縣防疫所針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控烈嶼鄉7家養豬場狀況，目前所有豬隻均未發現異常現象。
金門縣防疫所表示，16日接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，在烈嶼鄉青岐港海灘發現一隻約2公斤境外漂流豬屍，防疫所同仁立即赴現場執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚燒掩埋，相關作業人員及發現豬屍地點均已由防疫所完成消毒，檢體即刻送畜衛所檢驗。
防疫所表示，檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，檢驗結果為陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達百分之百。
防疫所表示，海漂豬屍地點周邊半徑3公里內烈嶼鄉有4家養豬場，已立即請烈嶼鄉公所獸醫師進行各養豬場臨床健康訪視，並未發現豬隻異常現象。
防疫所指出，由於金門縣地理位置非常接近中國大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。本次已對接觸到該漂流豬屍的人員、車輛、器械執行消毒措施。也再次對烈嶼鄉全數7場養豬場豬隻健康臨床訪視，全鄉各豬場豬隻均健康無虞。
防疫所呼籲，農友務必配合政府各項防疫措施，落實畜牧場自主防疫管理，進出畜牧場應更換場內專用靴子和衣服（或著拋棄式防護衣），並定期清潔消毒專用靴子；嚴禁非場內人員及車輛如動物運輸車輛、飼料車及其司機等進入場內；車輛如須進出場內時，應經過嚴密清潔消毒。亦應避免涉足其他偶蹄類動物飼養場所、肉品市場及屠宰場、禁止以廚餘養豬等。
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