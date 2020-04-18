影／響應世界地球日 長榮大學辦「藝塑根與芽」發表會

響應世界地球日，台南長榮大學今天舉辦「藝塑．藝塑根與芽成果發表會」，邀請教職員與本地外籍師生參與美濃農村藝術家講座，自然素材手作DIY等活動。

長榮大學董事長楊四海、創辦人黃仁村、校長李泳龍及珍古德協會執行長郭雪貞共同種下「希望樹苗」，代表長榮大學推動環境教育如同樹苗成長茁壯，實踐珍古德博士精神。

校方邀請美濃在地藝術家羅元鴻解說環保地景藝術創作，作品結合「永續地景與協力營造實作」課程，以鋼筋作為主結構，運用回收的舊衣、塑膠袋、輪胎及鋁罐裝飾，打造高3公尺、直徑3.5公尺地景藝術，國際外籍生並融合自己國家的特有編織法，具有異國文化特色。