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影／響應世界地球日 長榮大學辦「藝塑根與芽」發表會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
響應世界地球日，長榮大學舉辦「藝塑根與芽」創作發表會。記者周宗禎／攝影
響應世界地球日，長榮大學舉辦「藝塑根與芽」創作發表會。記者周宗禎／攝影

響應世界地球日，台南長榮大學今天舉辦「藝塑．藝塑根與芽成果發表會」，邀請教職員與本地外籍師生參與美濃農村藝術家講座，自然素材手作DIY等活動。

長榮大學董事長楊四海、創辦人黃仁村、校長李泳龍及珍古德協會執行長郭雪貞共同種下「希望樹苗」，代表長榮大學推動環境教育如同樹苗成長茁壯，實踐珍古德博士精神。

校方邀請美濃在地藝術家羅元鴻解說環保地景藝術創作，作品結合「永續地景與協力營造實作」課程，以鋼筋作為主結構，運用回收的舊衣、塑膠袋、輪胎及鋁罐裝飾，打造高3公尺、直徑3.5公尺地景藝術，國際外籍生並融合自己國家的特有編織法，具有異國文化特色。

校方表示，活動過程校園師生及社區民眾共同學習地景美感、環保思維、藝術關懷等環境教育目標；3月到4月間學校生態中心共辦校園環境藝術實作課程、環保地景藝術創作、根與芽社團、社區淨走、環境導覽等多樣化系列活動，讓更多人能夠從行動中愛護地球，關切環境議題。

響應世界地球日，長榮大學舉辦「藝塑根與芽」創作發表會。記者周宗禎／攝影
響應世界地球日，長榮大學舉辦「藝塑根與芽」創作發表會。記者周宗禎／攝影

長榮 珍古德 藝術家

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