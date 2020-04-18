駕駛人紓困補助逾2千人申請 高雄區監理所下星期核撥

對受新冠肺炎影響、營運困難的相關運輸產業，交通部推紓困振興方案，高雄區監理所從上星期起受理轄管的高雄、屏東、台東、澎湖遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人申請紓困，今天雖是星期六也受理。到今天下午止，已有2000多位駕駛人申請，高雄區監理所預計下星期以該所的經費先核撥，不待交通部的經費下來即先幫助計程車司機解決一些困境。

交通部對遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人的紓困，自本月4月1日起到6月30日止，為期3個月，補貼申請的駕駛人每月1萬元，3個月3萬元。

高雄區監理所長梁郭國表示，受新冠肺炎疫情影響，許多駕駛人工作量減少，甚至沒有收入，生活遇到困難，政府的這筆補助希望能幫忙駕駛們度過難關。