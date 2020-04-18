快訊

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬

敦睦艦隊確診者12日表達不適 海軍15日在立院竟這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊當下他霸氣開店 85度C前總監：好產品就免疫

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
在百業蕭條、坐困愁城之際， 85度C前國際部技術總監吳致和，選在非都市的屏東縣恆春鎮租屋開麵包店；他將日本大阪章魚燒改良成麵包版的照燒小丸子，在大陸曾創下1年熱銷5000萬個紀錄，消費者在恆春也能吃到。記者潘欣中／攝影
在百業蕭條、坐困愁城之際， 85度C前國際部技術總監吳致和，選在非都市的屏東縣恆春鎮租屋開麵包店；他將日本大阪章魚燒改良成麵包版的照燒小丸子，在大陸曾創下1年熱銷5000萬個紀錄，消費者在恆春也能吃到。記者潘欣中／攝影

新冠肺炎疫情衝擊經濟，在百業蕭條、坐困愁城之際， 85度C前國際部技術總監吳致和，最近卻選在非都市的屏東縣恆春鎮租屋開麵包店，顛覆眾人想法，他笑說，「好產品，不怕沒人買」，是千古不變的定律，這波疫情雖嚴重衝擊各行各業，但麵包是民生必需品，相信用料實在、健康、色香味俱全且價格親民，就對疫情造成的消費緊縮衝擊「免疫」。

58歲的吳致和大半生投入西點和麵包產業，15歲北上台北市當西點和麵包學徒，在台北市希爾頓、來來等高級飯店「磨劍」15年，2000年帶著習得的滿身「武藝」和新觀念，回高雄市開金礦咖啡店，提供消費者「高貴享受，平價消費」的服務，堅持以「精緻、美感、創新」 傳達品牌理念，透過「一杯咖啡、一份甜點」的飲食文化，帶給消費者不同層次的滿足。

吳致和用精緻、美味、親民價的糕點和咖啡「傳遞你我之間的溫度」，在業界引領風騷，2004年被正拓展海外據點的連鎖品牌85度C挖角聘為國際部技術總監， 10年來在大陸、美澳等國新闢600家據點，口味因地制宜、稍做調整，但精神不變；2014年離職後在大陸擔任技術顧問，去年返台打算退休，但到恆春訪友，友人抱怨「要吃精緻好麵包，得開車到百里外的都會區」，一句話挑動他的敏感神經，決定重出江湖，在鄉下開店。

「常有人問在疫情嚴峻期間開店，是不是腦袋燒壞了！」他說，有好產品就「免疫」，優質好麵包沒有捷徑，高品質進口麵粉、奶油等安心食材，也要少油、少油顧到健康，麵包師傅是否「用心」更是關鍵，因涉及麵糰發酵時間、份量多寡，一點小細節疏忽就影響口感，騙不了人；最津津樂道的，是把日本大阪章魚燒改良成麵包版的照燒小丸子，在大陸曾創下1年熱銷5000萬個紀錄，消費者在恆春也能吃到。

疫情 咖啡 恆春

延伸閱讀

台日異業合作搶商機 旅店咖啡品牌打造街邊店

社工師古珈綺帶著恆春熱情 深耕嚴寒馬祖獲獎

400次咖啡太夯！鹿角巷「401次咖啡奶霜系列」新口味　加碼「第二杯1元」1日限定

我們一家人+ / 夫妻為救兒搬家台東 麵包香撫平喪子痛

相關新聞

停止執行被駁是否抗告 高市新聞局長鄭照新：韓市長尊重律師判斷

台北高等行政法院駁回高雄市長韓國瑜委任律師聲請的停止執行罷免案，高雄市新聞局長鄭照新表示，要不要抗告之事，韓國瑜尊重律師...

疫情衝擊當下他霸氣開店 85度C前總監：好產品就免疫

新冠肺炎疫情衝擊經濟，在百業蕭條、坐困愁城之際， 85度C前國際部技術總監吳致和，最近卻選在非都市的屏東縣恆春鎮租屋開麵...

影／競選旗幟大頭照防猴亂 里長笑稱「日夜看守果園」

高雄市黃姓老農的芭樂園飽受台灣獼猴攻擊之苦，圍起高網仍無法遏止猴群下山破壞，靈機一動張掛有候選人照片的競選旗幟，張掛之後...

連續兩天0確診藥局口罩沒賣完 部分藥師：周日仍會營業

到藥局購買口罩的民眾經常大排長龍，不過16、17日沒有新增新冠肺炎確診病例，昨天和今天買口罩的人潮明顯減少，台南市部分藥...

高雄再通過三都市計畫區土地解編 可望撙節36億

高雄市政府加速推動公共設施保留地解編，還地於民，高雄市都市計計畫委員會17日再通過3案，大社、旗山、阿蓮三個都市計畫區共...

墾丁大街封街管制人流 攤商皺眉：空城還要管制？

屏東墾丁大街清明連假湧現人潮驚動中央，不僅發出「冠名」細胞簡訊呼籲國人暫勿前往，遊客返家還要自主健康管理，連假結束後墾丁...

府會走廊／觀音相伴 鼓舞李四川向前衝

高雄市副市長李四川，行事講求精確、效率，專業形象深植人心。幾度轉換角色，鼓舞他勇往直前的力量，除家人支持外，觀音信仰也讓他心靈安定，李的辦公室、宿舍、住家都有觀音佛像，且隨身攜帶自家鄉小琉球碧雲寺求得的護身符。他說，信仰影響人心，別過度迷信，心誠則靈。

小琉球民宿老闆 帶動環保旅店風

屏東縣小琉球近年掀起觀光熱，偕妻女返鄉開民宿的蔡正男發現旅遊人潮，帶來的垃圾與破壞，正悄悄侵蝕著美麗的生態環境，他默默立下打造「環境教育示範島」心願，除以「海龜防衛隊長」傳達生態保育觀念，也帶動島上環保旅店風氣，去年獲認證為全國唯二「銀級」環保標章旅館，縣府推薦他競逐今年國家環境教育獎環境教育個人組獎。

南方好食尚／左營將軍好宅 獨享三軍冰淇淋

無法抗拒冰淇淋魅力的愛好者，千萬不要錯過左營明德新村5號「將軍好宅」專屬的「三軍冰淇淋」！民眾可一邊逛日式建築將軍好宅拍照，一邊品嘗享受宇治抹茶、香柚檸檬、海鹽花生三種義式冰淇淋甜蜜滋味，在唇舌間蹦竄的感覺。

加強友善育兒 金湖托育中心動土

金門縣金湖托育資源中心昨日舉辦動土典禮，未來將以6歲以下幼兒為對象，提供托育服務及幼兒照顧諮詢、課程活動，親子館完工後將成為祖孫三代休憩場所。

手巾寮淨水場施工 高市旗山、杉林21日起停水23小時

自來水公司七區管理處旗山營運所將辦理旗山水源地及手巾寮淨水場配電施工與檢修，4月21日（二）上午6點至22日（三）上午5...

遊客多到爆 今天起高雄那瑪夏賞螢一律要戴口罩

因應新冠肺炎疫情，高雄市原住民行政區也有管制措施上路。那瑪夏區公所公告表示，今天起進入區內的民眾一律都要戴口罩，若有發燒...

熱門新聞

勞工紓困補助3萬元20日上路 符合資格可向工會申請

當年張學良、陳儀軟禁地 基隆旭丘指揮所將花1億元整修挖掘

「負責和經理打情罵俏」 新北勞工局貼文引爭議下架

湯德章故居暫緩拆除！台南市文資處今公告為暫定古蹟

返鄉嘉義人注意！勿違停 中山路科技執法取締連假倍增

太武輪遭陸籍砂石船碰撞 造成船身多處損傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。