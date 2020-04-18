疫情衝擊當下他霸氣開店 85度C前總監：好產品就免疫

新冠肺炎疫情衝擊經濟，在百業蕭條、坐困愁城之際， 85度C前國際部技術總監吳致和，最近卻選在非都市的屏東縣恆春鎮租屋開麵包店，顛覆眾人想法，他笑說，「好產品，不怕沒人買」，是千古不變的定律，這波疫情雖嚴重衝擊各行各業，但麵包是民生必需品，相信用料實在、健康、色香味俱全且價格親民，就對疫情造成的消費緊縮衝擊「免疫」。

58歲的吳致和大半生投入西點和麵包產業，15歲北上台北市當西點和麵包學徒，在台北市希爾頓、來來等高級飯店「磨劍」15年，2000年帶著習得的滿身「武藝」和新觀念，回高雄市開金礦咖啡店，提供消費者「高貴享受，平價消費」的服務，堅持以「精緻、美感、創新」 傳達品牌理念，透過「一杯咖啡、一份甜點」的飲食文化，帶給消費者不同層次的滿足。

吳致和用精緻、美味、親民價的糕點和咖啡「傳遞你我之間的溫度」，在業界引領風騷，2004年被正拓展海外據點的連鎖品牌85度C挖角聘為國際部技術總監， 10年來在大陸、美澳等國新闢600家據點，口味因地制宜、稍做調整，但精神不變；2014年離職後在大陸擔任技術顧問，去年返台打算退休，但到恆春訪友，友人抱怨「要吃精緻好麵包，得開車到百里外的都會區」，一句話挑動他的敏感神經，決定重出江湖，在鄉下開店。

「常有人問在疫情嚴峻期間開店，是不是腦袋燒壞了！」他說，有好產品就「免疫」，優質好麵包沒有捷徑，高品質進口麵粉、奶油等安心食材，也要少油、少油顧到健康，麵包師傅是否「用心」更是關鍵，因涉及麵糰發酵時間、份量多寡，一點小細節疏忽就影響口感，騙不了人；最津津樂道的，是把日本大阪章魚燒改良成麵包版的照燒小丸子，在大陸曾創下1年熱銷5000萬個紀錄，消費者在恆春也能吃到。